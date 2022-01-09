شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة مواد البناء: استيراد 150 ألف طن بيليت الأسبوع القادم من أوكرانيا وروسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء في الغرفة التجارية، أن الموانئ المصرية تستقبل الأسبوع القادم 150 ألف طن بيليت من أوكرانيا وروسيا، الأمر الذي من شأنه الاسهام في خفض أسعار الحديد خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن مصانع الدرفلة المعتمدة على البيليت تبيع طن الحديد تسليم أرض المصنع بسعر يتراوح بين 13800 إلى 14000 ألف جنيها.

وأشار في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إلى أن قرار وزارة الصناعة المصرية بإلغاء رسوم بنسبة 25% على واردات حديد التسليح و15% على واردات البليت ساهم في خلق توافر ومعروض متنوع أمام المستهلكين، مشيرا إلى أن سعر الحديد في مصانع الدورة المتكاملة يتراوح بين 14900 إلى 15000 جنيها تسليم أرض المصنع.

ومن جانب آخر، أعلن أن أسعار الأسمنت تسجل 875 جنيها في أقل سعر لطن الأسمنت اليوم، ويصل 1000 جنيها في مصانع أخري، ويصل المستهلك بسعر يبدأ من 1050 جنيها وأعلى سعر للمستهلك يصل 1150 وهو أقصى سعر للمسهلك.

وكانت وزارة الصناعة قررت في نوفمبر 2021، إيقاف العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019 و168 لسنة 2021، الخاصين بفرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم.