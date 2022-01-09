شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز السادات: تنفيذ المرافق لخدمة 1046 قطعة أرض صناعية بالمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس رجب سليمان رئيس جهاز مدينة السادات، أنه تم الانتهاء من تنفيذ محطة المعالجة الميكانيكية بطاقة 40ألف م3/يوم مرحلة أولى بتكلفة 223 مليون جنيه لاستخدام المياه المعالجة فى رى الغابات الشجرية والمسطحات الخضراء وجارٍ الاستلام الابتدائي، وجارٍ تنفيذ محطة فصل الصرف الصناعى عن الآدمى بطاقة 25 ألف م3/يوم، وتستقبل صرف المناطق الصناعية المشتركة مع المناطق السكنية فى شبكة الصرف، ومنها إلى بركة الأكسدة مروراً بمحطة رفع صرف الصناعات الثقيلة.

وأشار رئيس جهاز السادات، إلى أنه جارٍ استكمال تنفيذ المرافق ( طرق – مياه – صرف ) للمنطقة الصناعية الثامنة لخدمة 1076 قطعة أرض صناعية، وحى الريحان لخدمة 1612 قطعة أرض سكنية مميزة، وحى الروضة لخدمة 1940 قطعة أرض سكنية مميزة، وحى النرجس بـ7 مجاورات لخدمة 6845 قطعة أرض سكنية إسكان اجتماعى، وحى الفردوس بـ5 مجاورات لخدمة 4584 قطعة أرض سكنية، وحى الكوثر بـ6 مجاورات لخدمة 4356 قطعة أرض سكنية إسكان اجتماعي، وجارٍ تنفيذ المرافق ( طرق – مياه – صرف) لحى النخيل بـ 6 مجاورات لخدمة 4483 قطعة أرض سكنية إسكان اجتماعى، وحى الزيتون بـ6 مجاورات لخدمة 4322 قطعة أرض إسكان اجتماعى، وتنفيذ المرافق ببيت الوطن لخدمة 41 قطعة أرض من مياه وصرف وطرق.

وقال المهندس رجب سالمان: إن قطاع الطرق شمل تنفيذ شبكة الطرق الداخلية للحى المتميز بطول 48 كم بنسبة تنفيذ 94%، وشبكة الطرق الداخلية لحى النور بطول 18 كم بنسبة تنفيذ 95%، والانتهاء من رفع كفاءة طريق برك الأكسدة بطول حوالى 2 كم " مرحلة أولى " لخدمة برك الأكسدة والمدينة الغذائية، وجارٍ تنفيذ طرق المناطق الصناعية من 1 : 5، ومنطقة الامتداد من الصناعية الأولى إلى الرابعة بطول 8 كم، ورفع كفاءة الطرق بالمنطقتين الصناعية السادسة والصناعية السابعة بطول 9.5 كم، ورفع كفاءة وتوسعة الطريق الإقليمى بطول حوالي 35 كم وعمل حارات تهدئة كمرحلة أولى، وطريق الأمن الغذائي، مرحلتين أولى وثانية بطول 27 كم وعرض 27 مترا، وإنشاء مدخل ثالث لمدينة السادات لخدمة المناطق الصناعية بطول 3 كم وعرض الطريق 27 مترا، مرحلة ثانية، وشبكة طرق قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بحي الزيتون بطول 8 كم، وشبكة الطرق الداخلية لمجاورات حي النخيل بطوال 24 كم كمرحلة أولى، ورفع كفاءة وتوسعة شارع جمال عبدالناصر الإقليمى.

وأضاف، جارٍ تنفيذ خطى مياه قطر 1500 مم بطول 25 كم للخط لخدمة المناطق الجديدة ودعم المدينة ككل، وخط انحدار قطر1400 مم بطول 12 كم لصرف الأحياء الجديدة، و خط ازدواج قطر 1000 مم ناقل للمياه العكرة بطول 19 كم، وجارٍ استلام خط انحدار قطر 900 مم بطول 5 كم لصرف الحى المتميز، بجانب الانتهاء من تنفيذ خط ازدواج قطر 1800 مم ناقل للمياه العكرة بطول حوالي 2 كم.