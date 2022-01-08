الاقتصاد

3 أسباب أدت لانتعاش الطلب العالمي على النفط.. اعرفها

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القاهرة - سامية سيد - واصل الطلب العالمي على النفط انتعاشه خلال الربع الثالث من عام 2021، وبشكل ملحوظ بلغ نحو 3 ملايين برميل يوميا مقارنة بالربع السابق، أي بنسبة 3.1 %، ليصل إلى 98.3 مليون برميل / يوم، مشكلاً ارتفاعاً بنحو 6.9 مليون برميل / يوم ، أي بنسبة 7.5 % على أساس سنوي وذلك وفقا لتقرير  التطورات البترولية في الأسواق العالمية خلال الربع الثالث2021 لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط "أوابك".

 

وأضاف التقرير، يعزى ذلـك بشكل رئيسـي إلـى

 

1- الانتعـاش المطرد في الطلب في الاقتصادات الرئيسية بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والصين ، تزامناً مع تسارع وتيرة حملات التطعيم ضد جائحة فيروس .

 

2- إعادة فتح الاقتصادات ورفع المزيد من القيـود المرتبطة بتلك الجائحة. 

 

 

3-. بينما حد من انتعاش الطلب العالمي على النفط ، ظهور المتغير " دلتا " سريع الانتشار من فيروس كورونا ، لا سيما في أسواق آسيا والمحيط الهادئ ، حيث تم فرض قيود على التنقل .

 

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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