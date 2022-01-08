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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أعلنت تمديد الفترة الانتقالية لأسماء النطاقات السعودية للقطاع الخاص والأفراد لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 31 مارس 2022، لافتة إلى أتمتة جميع إجراءات الانتقال.

وأشارت الهيئة إلى أن قرار التمديد لا يشمل النطاقات الحكومية والتي ستنقل إلى هيئة الحكومة الرقمية بحسب الإجراءات والضوابط المعتمدة لديها، مؤكدة عدم تأثير عملية الانتقال على عمل النطاق والخدمات المرتبطة به.

وشددت على أهمية تحديث معلومات المنسق الإداري لاسم النطاق لإتمام عملية الانتقال التي تتيح للجهات المسجلة نقل النطاقات السعودية التي تنتهي بـ(.sa) أو (السعودية) إلى وكلاء التسجيل المعتمدين لتقديم خدمات تسجيل أسماء النطاقات.