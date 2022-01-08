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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 18 فرصة استثمارية في مخططات لمشاريع الدواجن في منطقة حائل، أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، طرحها بدءا من 18 يناير 2022، ولمدة شهر. وأوضحت الوزارة، أنه يمكن للمستثمرين التقديم عبر منصة «أراضي» في البوابة الالكترونية للوزارة عبر الرابط https://lands.mewa.gov.sa/lands/LoginUser/Login، واتباع خطوات التسجيل في المنصة، بإدخال اسم مقدم الطلب، والسجل التجاري، ونوع ورقم الهوية، والمنطقة، والمحافظة، ورقم الجوال، والبريد الالكتروني، وإرفاق المستندات المطلوبة وهي: (كشف حساب حديث لمدة سنة، الخبرات العلمية، الخبرات العملية في مجال الدواجن، مشهد حديث من صندوق التنمية الزراعية)، مشددة على أنه لن يُقبل أي مستندات بعد انتهاء مدة التقديم.



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