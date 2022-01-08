شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم: 2.4 مليار جنيه استثمارات حكومية بالوادى الجديد لتنفيذ 191 مشروعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت اليوم السبت 8-1-2022 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم، من أبرزها أن عدد المشروعات التنموية بالوادى الجديد يصل إلى 191 مشروعًا، بخطة عام 21/2022 تبلغ 2,4 مليار جنيه تعرف على ابرز الاخبار الاقتصادية.

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الوادي الجديد لعام 21/2022، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثالث على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (21/2022)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن كافة الخطط التنموية التي تتبناها الدولة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وأن ذلك لن يتحقق بدون المشاركة المجتمعية الفاعلة، اتساقاً مع "رؤية مصر 2030"، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط اتخذت خلال الفترة الماضية العديد من الخطوات الهادفة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والتأكيد على أهمية مشاركة المواطنين في التخطيط والمتابعة، منها إصدار تقرير "متابعة المواطن في المحافظات 18/2019 – 19/2020 "، وإطلاق تطبيق المحمول "شارك 2030".

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة الوادي الجديد أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 191 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الوادي الجديد بخطة عام 21/2022 تبلغ 2,4 مليار جنيه .

فسرت ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أسباب ارتفاع صادرات الملابس الجاهزة بنسبة 38% خلال الفترة من يناير حتى نهاية فبراير 2021 والتي سلجت 1.7 مليار دولار مقابل 1.3 مليار دولار في نفس الفترة من 2020، وارجعت ذلك إلي استمرار الفعاليات واللقاءات التي يعقدها المجلس التصديري لزيادة حصيلة الصادرات.

وقالت رئيس المجلس التصديري، في تصريحات لها، إن قفزة الصادرات جاءت مع استمرار جهود المجلس في الفعاليات المختلفة وكذلك التواصل المباشر مع أجهزة الدولة المعنية بملف التصدير من أجل تذليل كافة العقبات التي تواجه صادرات الملابس الجاهزة.

وأشارت ماري" لويس"، إلي أن الدولة المصرية لديها حرص واضح في صناعة القرارات لمساندة المستثمرين القائمين على مشروعات صناعية كثيفة العمالة بقطاع الملابس الجاهزة، مشيرة إلي أن البرنامج الجديد لدعم الصادرات وكذلك رد مستحقات قطاع التصدير يساهمان في خلق طفرة بقطاع التصدير خلال السنوات القادمة.

كشف الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، عن استهداف المجلس التصديري تحقيق زيادة قدرها من 120-180 مليون دولار خلال 2022، وهو مستهدف يجعل الصادرات تحقق أرقام غير مسبوقة خاصة مع تنفيذ البرنامج الجديد لدعم الصادرات والذي ضم قطاع الأدوية لأول مرة.

وتوقع "جورج"، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن قطاعات الأدوية و مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية قد تحقق نمو بما لا يقل عن 30% سنوياً كنتيجة طبيعية لدخول الأدوية ضمن برنامج دعم الصادرات الجديد، والذي يعتبر بشكله الحالي أحد أهم برامج تنمية الصادرات للقطاعات المختلفة.

وكان الدكتور ماجد جورج، أعلن في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، أنه خلال أول 11 شهرًا من العام الجاري سجلت صادرات القطاع نحو 602 مليون دولار بنسبة نمو 27.5% في مقابل 472 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بما يشير إلى اقتراب القطاع من تحقيق صادرات بقيمة تزيد عن 650 مليون دولار بنهاية العام.

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام في استقرار الأسعار.

تلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة برئاسة محمد حسام، أفرجت عن مشمول 5 آلاف و365 شهادة جمركية وارد نهائي، خلال شهر ديسمبر الماضي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: القمح، والبقول، والذرة، قطع الغيار ومستلزمات الإنتاج والسيارات.

أضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بلغت 474 مليونًا و88 ألف جنيه جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات 2 مليار و255 مليونًا و423 جنيه.