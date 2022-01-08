شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معلومات عن صادرات النباتات العطرية والطبية والزهور.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمتاز مصر بزراعة أجود أنواع النباتات الطبية والعطرية والزهور؛ مما يجعلها من بين الدول المصدرة لتلك النوعية من النباتات ما ترتب عليه السعي لتدشين مصنع كبير، يستوعب المادة الخام لتصنيعها بدلا من تصيرها للخارج تعرف عليها في 8 نقاط.

1 - وفق الإحصاءات بلغت صادرات الزهور ونباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية المصرية التى تصديرها موسم 12018-2019 نحو 188.6 مليون دولار.

2 - تم تصدير 79 ألف طن نباتات طبية وعطرية، بقيمة 138.5 مليون دولار للعديد من الدول العربية والأوروبية.

3 - تم تصدير 45.4 ألف طن، زهور قطف ونباتات زينة ونخيل، بقيمة 53.1 مليون دولار.

4 – ارتفعت الصادرات خلال العام المالي الماضي بنسبة 4% من حيث القيمة، مقارنة بعام 2018-2019.

5 - تم تصدير نحو 48 ألف طن من النباتات الطبية والعطرية بقيمة نحو 81.1 مليون دولار خلال الموسم التصديري السابق والذي بدأ في سبتمبر 2019 وانتهى بنهاية أغسطس 2020 .

6 - تصدير النباتات طازة أو مجففة وفق حاجة المستورد ولا يتم أي قيمة إضافية عليها، وهذا يحرم مصر من دخل كبير لأن التصنيع يضيف الكثير .

7 – الصادرات تتم طازة او جمعها من الحقول وتجفيفها وتجهيزها للتصدير وفقا للاتفاقيات والمعايير سواء الأوروبية او غيرها .

8 - اجمالى ما تم حصره من النباتات الطبية والعطرية في مصر نحو 2500 نوع منها 40 نوع يتم تداولها بشكل كبير خاصة في التصدير، والذى يمثل 95% وما يستهلك محليا نحو 5%.