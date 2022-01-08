شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات أسعار الذهب في السوق المصري والعالمي خلال يناير 2022.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم برنامج أسواق في حلقة جديدة، تغطية خاصة حول مستقبل حركة أسعار الذهب وتوقعات سوق الذهب في مصر والبورصات العالمية، إضافة إلى مؤشرات ترجح هبوط الذهب، مع إمكانية رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت أسعار الذهب في التعاملات الفورية سجلت ارتفاع 0.1% إلى 1790.90 دولار للأونصة قبل الإغلاق الأسبوعى، بعد تراجع لجلستين، وقلص بذلك هبوطه الأسبوعي إلى نحو 2%. وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1792.60 دولار.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، لم تشهد الفضة تغيرا يذكر في المعاملات الفورية لتستقر عند 22.14 دولار للأونصة. وارتفع البلاتين 0.2% إلى 966.50 دولار للأونصة، في حين هبط البلاديوم 0.6% إلى 1872.02 دولار للأونصة.