الاقتصاد

توقعات أسعار الذهب في السوق المصري والعالمي خلال يناير 2022.. فيديو

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القاهرة - سامية سيد - قدم برنامج أسواق في حلقة جديدة، تغطية خاصة حول مستقبل حركة أسعار الذهب وتوقعات سوق الذهب في مصر والبورصات العالمية، إضافة إلى مؤشرات ترجح هبوط الذهب، مع إمكانية رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت أسعار الذهب في التعاملات الفورية سجلت ارتفاع 0.1% إلى 1790.90 دولار للأونصة قبل الإغلاق الأسبوعى، بعد تراجع لجلستين، وقلص بذلك هبوطه الأسبوعي إلى نحو 2%. وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1792.60 دولار.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، لم تشهد الفضة تغيرا يذكر في المعاملات الفورية لتستقر عند 22.14 دولار للأونصة. وارتفع البلاتين 0.2% إلى 966.50 دولار للأونصة، في حين هبط البلاديوم 0.6% إلى 1872.02 دولار للأونصة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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