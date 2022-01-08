شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 81.75 دولار لبرنت و78.90 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط 81.75 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت عند التسوية أمس الجمعة، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 78.90 دولار للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، بأن أسعار النفط بالأسواق العالمية تراجعت عند التسوية أمس الجمعة وذلك نتيجة تأثرها بالمخاوف حول الإمدادات النفطية. وكان تحالف "أوبك بلس" قد قرر في الاجتماع الوزاري الرابع والعشرين إضافة الزيادة الإنتاجية الشهرية وقدرها 400 ألف برميل يوميا لشهر فبراير المقبل.

وتشير التقديرات الأولية إلى ارتفاع الإمدادات العالمية من النفط الخـام وسـوائل الغـاز الطبيعى خلال شهر نوفمبر 2021 بنحو 902 ألف برميل يوميا، أى بنسبة 0.9% مقارنـة بمستويات الشهر السابق، لتصل إلى حوالى 97.9 مليون برميل يوميا وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية فى الأسواق العالمية ديسمبر 2021 لمنظمة "أوابك ". وتابع التقرير، ارتفاع إجمالى إمدادات الدول المنتجـة مـن خـارج أوبـك بنسبة 1% ليصـل إلى نـحـو 65 مليـون برميل يوميا، كمـا ارتفعت إمـدادات الـدول الأعضاء فى منظمة أوبك بنسبة 0.9 % لتصل إلى نحو 32.9 مليون برميل يوميا .