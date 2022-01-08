شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا ارتفعت صادرات الملابس الجاهزة 38% فى 11 شهرا خلال 2021؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فسرت ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أسباب ارتفاع صادرات الملابس الجاهزة بنسبة 38% خلال الفترة من يناير حتى نهاية فبراير 2021 والتي سلجت 1.7 مليار دولار مقابل 1.3 مليار دولار في نفس الفترة من 2020، وارجعت ذلك إلي استمرار الفعاليات واللقاءات التي يعقدها المجلس التصديري لزيادة حصيلة الصادرات.

وقالت رئيس المجلس التصديري، في تصريحات لها، إن قفزة الصادرات جاءت مع استمرار جهود المجلس في الفعاليات المختلفة وكذلك التواصل المباشر مع أجهزة الدولة المعنية بملف التصدير من أجل تذليل كافة العقبات التي تواجه صادرات الملابس الجاهزة.

وأشارت ماري" لويس"، إلي أن الدولة المصرية لديها حرص واضح في صناعة القرارات لمساندة المستثمرين القائمين على مشروعات صناعية كثيفة العمالة بقطاع الملابس الجاهزة، مشيرة إلي أن البرنامج الجديد لدعم الصادرات وكذلك رد مستحقات قطاع التصدير يساهمان في خلق طفرة بقطاع التصدير خلال السنوات القادمة.

وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية الدول الأكثر استيرادا من مصر خلال أول 11 شهر من 2021 بما قيمته 1.04 مليار دولار مقابل 726 مليون دولار في الفترة ذاتها من 2020 بنسبة صعود 44% ، وكذلك ارتفعت الصادرات إلي أوروبا 3% لتسجل 320 مليون دولار في 2021 مقابل 310 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفعت الصادرات للدول العربية بنسبة 128% لتسجل 235 مليون دولار مقابل 83 مليون دولار.