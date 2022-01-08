شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم ترتفع جنيهين وعيار 21 يسجل 788 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسعار الذهب اليوم في مصر تسجل ارتفاع طفيف بتداولات السبت 8 يناير 2022، وذلك بقيمة 2 جنيه فقط في أسواق الصاغة، بعد تعافٍ جزئي في سعر الذهب العالمي مسجلاً مستويات 1796 دولارا، وهو السعر الذي أغلق عليه سوق الذهب في تداولات هذا الأسبوع، ويستمر سعر الذهب المسجل الآن حتى مستهل تداولات الاثنين القادم، وذلك مع الأجازة الأسبوعية لسوق الذهب العالمي وتوقف التداول على الذهب يومي السبت والأحد.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

عيار 18 سجل 675 جنيها

عيار 21 سجل 788 جنيها

عيار 24 سجل 900.75 جنيه

الجنيه الذهب 6304 جنيهات.

أسعار الذهب رغم ارتفاعها المحدود إلا أن الذهب يتجه لتسجيل أكبر تراجع أسبوعي منذ أواخر نوفمبر وذلك تحت ضغط ارتفاع عوائد السندات، فيما يتأهب المتعاملون لرفع الفدرالي الأميركي لأسعار الفائدة في وقت أقرب.

وزادت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى منذ مارس 2021، وهو ما يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، ويعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم ولكنه سريع التأثر بارتفاع أسعار الفائدة الأميركية التي تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الأصفر.