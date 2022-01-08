شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أحداث رئيسية ينتظرها مساهمو البورصة هذا الأسبوع.. أبرزها تعديل اسم مجموعة بورتو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر مساهمو البورصة المصرية، 4 أحداث رئيسية خلال الأسبوع الجاري، على رأسها انعقاد عمومية 3 شركات وهي مجموعة بورتو القابضة، أودن للاستثمارات المالية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، ونظر دعوى شركة الأولى للاستثمار.

وتبدأ أحداث البورصة، غدًا الأحد، بنظر الجمعية العامة غير العادية لمجموعة بورتو القابضة (بورتو جروب)، تعديل اسم الشركة ليصبح "المطورون العرب القابضة"، وتعديل المادة 2 من النظام الأساسي للشركة، يأتي ذلك بعد تأجيل الجمعية العامة لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول.

وفي اليوم التالي، تعقد شركة أودن للاستثمارات المالية، الجمعية العامة غير العادية للنظر في التصفية الاختيارية لنشاط إدارة صناديق الاستثمار، وكذلك نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، وتعديل المادتين 3 - 4 من النظام الأساسي للشركة.

ويختتم الأسبوع، يوم الأربعاء الموافق 12 يناير، بعقد الجمعية العامة غير العادية للشركة الخليجية للاستثمار العقاري العربي، لمناقشة إعادة تشكيل مجلس الإدارة، وتعيين مراقب حسابات جديد بدلاً من مراقب الحسابات الحالي، وفي نفس اليوم تصدر المحكمة دعوى شركة الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، رقم 3063 لسنة 2020 للحكم.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 12043.42 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 5.22% ليغلق عند مستوى 2316.66 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 4.02% ليغلق عند مستوى 3385.91 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 1.2% ليغلق عند مستوى 14398.35 نقطة، وقفز مؤشر تميز في بنسبة 5.52% ليغلق عند مستوى 4298.08 نقطة.

وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 11.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 776.9 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.5%، وارتفع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 414.7 مليار جنيه إلى 418.4 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.9%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 116.7 مليار جنيه إلى 121.4 مليار جنيه بنسبة نمو 4.1%.