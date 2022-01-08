شكرا لقرائتكم خبر عن 323 ألف مواطن قسطوا منتجات بـ4.5 مليار جنيه فى 3 شهور.. السيارات بالصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قسط ما يزيد عن 323 ألف مواطن منتجات بقيمة 4.5 مليار جنيه خلال الربع الثالث (يوليو-سبتمبر) من عام 2021، وتصدر شراء السيارات والمركبات على النصيب الأكبر من قيمة التقسيط بحوالي 1962.6 مليون جنيه بنسبة 44.02%، ويأتي بعد ذلك في الترتيب الأجهزة الكهربائية والإلكترونية في المركز الثاني بنسبة 38.14% بقيمة بلغت 1.7 مليار جنيه، وحل في الترتيب الثالث قطع غيار المركبات وسيارات المركبات بجميع أنواعها بقيمة تمويل 149.1 مليون جنيه بنسبة 3.34% من إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي.

وحلت منتجات الأثاث وتجهيزات المنازل في الترتيب الرابع من حيث المنتجات التي يتم تقسيطها بقيمة 148.8 مليون جنيه بنسبة 3.34%، وفي المركز الخامس الملابس والأحذية والشنط والساعات والمجوهرات والنظارات بقيمة 116.1 مليون جنيه بنسبة 2.6%.

وحصل عملاء على تمويلات لتقسيط اشتراكات النوادي بقيمة 39.7 مليون جنيه بنسبة 0.89%، كما حصل عملاء على تمويلات لتقسيط خدمات تعليمية بقيمة 20.3 مليون جنيه بنسبة 0.45%.

وتتيح شركات التمويل الاستهلاكي، وهي الشركات التي تتيح تمويلات للمقترض لشراء سلعة معمرة بغرض الاستهلاك وسداد ثمنها على فترة زمنية ممتدة، فهي تخاطب في المقام الأول القطاع العائلي كما أن يستفيد به الأشخاص الاعتبارية.

ويعد التمويل الاستهلاكي أحد الوسائل الرئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يتيح للطبقات متوسطة ومحدودة الدخل الوصول إلى الخدمات المالية، مما يسهم في تحقيق الشمول المالي الذي يعد أحد الأرطان الأساسية لأهداف التنمية المستدامة التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة، كما يمثل عنصرً رئيسيًا في البرنامج القومي (رؤية مصر 2030).

يذكر أن نشاط التمويل الاستهلاكي أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية، التي خضعت لرقابة الهيئة العامة المالية، باعتبارها الجهة التي اختصها قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.