بالزيادة السنوية الجديدة.. مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2022 للموظفين

الشارقة - اميمة ياسر - مع بداية العام الجديد 2022، ينتظر الكثير من المواطنين، وبشكل خاص الموظفين العاملين في الدولة الزيادة السنوية في المرتبات، فضلا عن انتظار تطبيق الحد الأدنى للأجور، والذي يبلغ قيمته 2400 جنيه، والذي أعلنت عنه وزارة القوى العاملة، على أن يتم تطبيقه بداية من شهر يناير الجاري، مع التشديد على فرض عقوبات على الجهات التي لم تنفذ القرار في الموعد المحدد.

ويبحث الكثير من المواطنين عن مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2022 الجاري، وأعلنت وزارة المالية عبر الموقع الرسمي الخاص بها، عن مواعيد صرف مرتبات شهر يناير للموظفين العاملين بالدولة، على أن يتم صرفها على مدار 5 أيام، ليبدأ صرف المرتبات يوم 24 يناير الجاري، ونرصد من خلال هذا التقرير مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2022 للموظفين العاملين في الدولة، والتي جاءت كالتالي:

الإثنين الموافق 24 يناير

أوضحت وزارة المالية في الكتاب الدوري لها أن مرتبات شهر يناير 2022 يتم بدء صرفها بداية من يوم 24 يناير الجاري للموظفين العاملين في مختلف الوزارات الموجوده في الدولة، والتي تشمل «وزارة الصحة، التربية والتعليم، التموين، التعليم العالي والبحث العلمي، التضامن الاجتماعي، الداخلية، الخارجية، الثقافة، الآثار»، كما يتم صرف المرتبات أيضا للموظفين العاملين في الجهات والهيئات التابعة لتلك الوزارات.

الثلاثاء والأربعاء الموافق 25 و26 يناير

وأشارت وزارة المالية في كتابها الدوري أنه يتم استكمال صرف مرتبات شهر يناير للموظفين العاملين بالجهاز الإداري في الدولة في يومي الثلاثاء والأربعاء، ليتم صرف المرتبات للجهات التي لم يتم صرف المرتب الخاص بها يوم الإثنين الموافق 24 يناير.

الخميس والجمعة والسبت الموافق 27 و28 و29 يناير

يتوقف صرف المرتبات الخاصة بالموظفين العاملين في الجهاز الإداري بالدولة في تلك الأيام، باعتبارها إجازة رسمية إضافة على الإجازة الإسبوعية، على أن يتم استكمال صرف مرتبات الموظفين العاملين في الدولة يومي الأحد الموافق 30 يناير والإثنين الموافق 31 يناير.