شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أداء أسواق المال الإماراتية بمستهل تعاملات جلسة اليوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء أسواق المال الإماراتية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الجمعة، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.27%، فيما تراجع مؤشر سوق أبو ظبي للأوراق المالية بنسبة بنفس النسبة، يأتي ذلك في أول جلسة تداول بعد تطبيق مواعيد التداول الجديدة من يوم الاثنين إلى الجمعة، لمدة 5 ساعات بين العاشرة صباحاً والثالثة من بعد الظهر.

وارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الجمعة، بنسبة 0.27% رابحًا 8.73 نقطة ليصل إلى مستوى 3204.42 نقطة، وبلغ حجم التداول 62.3 مليون سهم محققة ما قيمته 108.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 1694 صفقة لعدد 25 سهمًا.

وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 2.4%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.45%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.33%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.3%، وأخيرًا قطاع النقل بنسبة 0.08%، فيما تراجع قطاع البنوك بنسبة 0.28%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.01%.

فيما تراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الجمعة، بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 8375.358 نقطة، وبلغ حجم التداول 140.9 مليون سهم بقيمة 1.1 مليار درهم عبر تنفيذ 4257 صفقة.

وارتفع 25 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة الشارقة للتأمين" بنسبة 14.58%، ثم سهم "شركة فيرتيغلوب" بنسبة 2.16%، ثم سهم "شركة ميثاق للتأمين التكافلي" بنسبة 2.02%، وتراجع 49 سهمًا على رأسها سهم "شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية" بنسبة 6.67%، ثم سهم " شركة مخازن زي" بنسبة 5.75%، ثم سهم "شركة ريسبونس بلس القابضة" بنسبة 1.64%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 291.7 مليون درهم.