شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معلومات عن التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مشروعات التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود فى السيارات انطلاقة هائلة في مختلف الجوانب المتعلقة بها سواء زيادة أعداد المحطات و مراكز التحويل وعدد السيارات التي تم تحويلها

وفيما أهم ما تم تحقيقه خلال عام 2021 وكانت كالتالي..

1- تحويل حوالى 66 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط خلال العام.

2- بزيادة حوالى 71 % عن عام 2020.

3- وصل إجمالى عدد السيارات المحولة منذ بدء النشاط وحتى نهاية عام 2021 إلى حوالى 405 ألف سيارة.

4- تحققت زيادة قياسية فى أعداد تنفيذ محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى، ليبلغ إجمالي عدد المحطات منذ بدء النشاط وحتى نهاية عام2021 نحو 530 محطة.

5- تمثل حوالى 55% من إجمالى عدد محطات الغاز التى أنشئت على مدار الـ 25 عاماً السابقة .

6- زاد المتوسط الشهرى لمبيعات الغاز الطبيعى المضغوط للسيارات من حوالى 52 مليون متر مكعب عام 2020 إلى حوالى 72 مليون متر مكعب عام 2021 بزيادة اكثر من 38% وذلك نتيجة لتحويل المركبات المستهلكة للوقود السائل (بنزين وسولار) إلى الغاز الطبيعى المضغوط.

7- إطلاق وتسليم أول دفعة من السيارات الجديدة العاملة بالغاز الطبيعى ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لإحلال وتحويل السيارات.

8- بدء قطاع البترول لأول مرة التشغيل الفعلى لأول محطة متنقلة فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط لتموين السيارات والمركبات بالغاز الطبيعى المضغوط لتبدأ فى تقديم خدماتها من خلال التواجد فى مناطق حركة الجمهور، وتتميز هذه المحطة بجاهزيتها لتموين السيارات بطاقة تموين ٥٠٠ سيارة كل ١٢ ساعة ترتفع إلى ١٠٠٠ سيارة يومياً مع إعادة الملء.