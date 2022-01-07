شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ملحوظ بمعدلات إنتاج السولار يسجل 991 ألف طن أكتوبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت معدلات الانتاج المحلى من السولار ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات مبدئية، حيث سجل إجمالى الانتاج المحلى من السولار نحو 991 ألف طن في شهر أكتوبر الماضى، مرتفعا من 811 ألف طن فى شهر أكتوبر عام 2020، بزيادة بلغت نحو 180 ألف طن. ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن ارتفاع الانتاج المحلى من السولار جاء بالتزامن مع ما سجلته معدلات الانتاج المحلى من البوتاجاز من ارتفاع طفيف أيضا حيث بلغت نحو 142.7 ألف طن فى شهر أكتوبر الماضى، بينما كان معدل الانتاج 140.6 ألف طن فى شهر أكتوبر عام 2020، بزيادة طفيفة بلغت 2.1 ألف طن.

وقالت بيانات الإحصاء، إن معدلات استيراد البوتاجاز فى المقابل شهدت ارتفاعا طفيفا خلال شهر أكتوبر الماضى، حيث بلغ إجمالي حجم الواردات من البوتاجاز نحو 179 ألف طن، مقابل 161 ألف طن خلال نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 18 ألف طن.

وكان إجمالى الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى قد سجل نحو 3841 ألف طن، مقابل 3965 ألف طن فى شهر أكتوبر عام 2020، بتراجع بلغ نحو 124 ألف طن، بينما شهد الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى ارتفاعا فى شهر سبتمبر الماضى، حيث ارتفع الاستهلاك إلى 4 ملايين و192 ألف طن، بينما كان 4 ملايين و111 ألف طن فى شهر سبتمبر عام 2020، بزيادة بلغت 81 ألف طن، وسجل حجم الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية الأخرى نحو مليونى و546 ألف طن فى شهر سبتمبر الماضى، مقابل مليوني و76 ألف طن فى نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 470 ألف طن.