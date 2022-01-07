شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة غيرت وجه الريف المصرى فى مجالات المياه والصرف والكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل شركات قطاع الأعمال العام، خاصة شركات القابضة للتشييد والتعمير، تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى المصرية، والتى تشمل شبكات مياه وصرف صحى ومبانى خدمية ومحطات معالجة ومحطات رفع وشبكات انحدار وأعمال كهرباء وغيرها.

وأكد عبد المنعم الجمل، عضو مجلس إدارة القابضة للتشييد والتعمير رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، غيرت وجه الريف المصرى بشكل كبير خاصة فى مجالات الكهرباء والمياه والصرف ومختلف المرافق، من خلال توفير الخدمات للريف، وهى خدمات كان محروما منها منذ سنوات طويلة، لافتا إن المرافق والخدمات ، تساهم فى توفير مقومات الحياة للمواطن المصرى فى الريف، وتساهم فى تحقيق التنمية وبالتالى الحد من الهجرة من الريف والصعيد إلى المدن.

اضاف الجمل لـ"الخليج 365" إن تركيز المبادرة الرئاسية حياة كريمة على الصعيد، يؤكد حرص الدولة على وضعه في موضعه الصحيح ، وتوفير المتطلبات التى كان محروما منها لسنوات،بجانب مساهمتها فى توفير فرص عمل من خلال المشروعات الكبرى التى يتم تدشينها ، والتى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرا.

وأوضح أن شركات القابضة للتشييد والتعمير بدورها حصلت على حجم عمل يقدر ب 17 مليار جنيه، وفق ما تم اعلانه مؤخرا ، وهذا ساهم فى انتعاش الشركات وتحسين مؤشراتها المالية بصفة عامة، علاوة على تشغيل عمال تلك الشركات سواء شركات المقاولات العامة أو شركة الكهرباء .

وأضاف عبد المنعم الجمل، أن حياة كريمة بالفعل مبادرة لا تقارن وواسعة نطاق التأثير فى كل ربوع مصر ولا سيما إن تكاليف تلك المشروعات تصل لنحو 900 مليار جنيه، مما يرسخ التنمية فى كل قري ونجوع ومراكز مصر خاصة أن نحو 60 مليون مواطن سيستفيدون من مشروعات مبادرة حياة كريمة.