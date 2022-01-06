«تصفية» تصرف 1.4 مليار ريال لـ4533 مساهما في 2021

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واتخذت لجنة «تصفية» 409 قرارات خلال 48 اجتماعا، وأنهت 44 مساهمة، وباعت 2.28 مليون م2 من أراضي المساهمات في مختلف مناطق المملكة بأكثر من 259 مليون ريالا.
وفي الجوانب القانونية أعدت اللجنة 355 دراسة قانونية، وكسبت 117 حُكما لمصلحة المساهمين، وحصلت 19 سندا تنفيذيا بقيمة 186.8 مليون ريال تمثل حقوق المساهمين، كما جرى إصدار 34 سندا تنفيذيا على أصحاب بعض المساهمات العقارية، وأما في الجوانب التسويقية فقد بلغ مجموع المساحات المباعة لعام الماضي 2.28 مليون م2 بقيمة 278.9 مليون ريال، وفي الجوانب الهندسية أكملت اللجنة 4 رفوعات مساحية بالإضافة إلى 3 تقارير هندسية متعلقة بالمساهمات العقارية.
يذكر أن اللجنة تمكنت من إنهاء 491 مساهمة عقارية، وقامت ببيع أكثر من 52 مليون م2 من أراضي المساهمات، واستعادت ما يزيد عن 11.35 مليار ريال استفاد منها أكثر من 40605 مساهمين منذ تشكيلها، مؤكدة استمرارها في إنهاء جميع المساهمات العقارية الواقعة ضمن اختصاصها.
«تصفية» خلال 2021
إنهاء 44 مساهمة
صرف حقوق مالية 1,404,643,088 ريالا
المستفيدون 4,533 مساهما
مساحة الأراضي المبيعة 2,285,083 م2
قيمة الأراضي المبيعة 259,466,760 ريالا
عدد الاجتماعات 48
عدد القرارات 409
عدد الدراسات 355
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