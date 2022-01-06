«تصفية» تصرف 1.4 مليار ريال لـ4533 مساهما في 2021

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهت لجنة المساهمات العقارية «تصفية» 44 مساهمة خلال عام 2021، وصرفت حقوقا مالية تصل قيمتها إلى 1.4 مليار ريال لمصلحة 4533 مساهما.

واتخذت لجنة «تصفية» 409 قرارات خلال 48 اجتماعا، وأنهت 44 مساهمة، وباعت 2.28 مليون م2 من أراضي المساهمات في مختلف مناطق المملكة بأكثر من 259 مليون ريالا.

وفي الجوانب القانونية أعدت اللجنة 355 دراسة قانونية، وكسبت 117 حُكما لمصلحة المساهمين، وحصلت 19 سندا تنفيذيا بقيمة 186.8 مليون ريال تمثل حقوق المساهمين، كما جرى إصدار 34 سندا تنفيذيا على أصحاب بعض المساهمات العقارية، وأما في الجوانب التسويقية فقد بلغ مجموع المساحات المباعة لعام الماضي 2.28 مليون م2 بقيمة 278.9 مليون ريال، وفي الجوانب الهندسية أكملت اللجنة 4 رفوعات مساحية بالإضافة إلى 3 تقارير هندسية متعلقة بالمساهمات العقارية.

يذكر أن اللجنة تمكنت من إنهاء 491 مساهمة عقارية، وقامت ببيع أكثر من 52 مليون م2 من أراضي المساهمات، واستعادت ما يزيد عن 11.35 مليار ريال استفاد منها أكثر من 40605 مساهمين منذ تشكيلها، مؤكدة استمرارها في إنهاء جميع المساهمات العقارية الواقعة ضمن اختصاصها.

«تصفية» خلال 2021

إنهاء 44 مساهمة

صرف حقوق مالية 1,404,643,088 ريالا

المستفيدون 4,533 مساهما

مساحة الأراضي المبيعة 2,285,083 م2

قيمة الأراضي المبيعة 259,466,760 ريالا

عدد الاجتماعات 48

عدد القرارات 409

عدد الدراسات 355