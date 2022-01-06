شكرا لقرائتكم خبر مليارا ريال من إيرادات الأراضي البيضاء لتطوير 80 مشروعا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويأتي ذلك امتدادا لدور البرنامج في زيادة المعروض العقاري السكني من الأراضي المطورة، وتحقيق توازن السوق، وحماية المنافسة العادلة، بهدف زيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030 وفقا لمستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030-.
وأوضح البرنامج في بيان صحفي أن الرسوم أسهمت في تمكين أكثر من (185) ألف أسرة سعودية منذ إطلاق البرنامج من الحصول على الخيارات السكنية الملائمة لها من أراض ووحدات سكنية في عدد من مدن ومناطق المملكة.
وأصدر البرنامج أكثر من 8 آلاف فاتورة رسوم للأراضي البيضاء منذ إطلاقه حتى نهاية العام 2021، ليتجاوز إجمالي المساحات المسجلة في البرنامج 500 مليون م2 موزعة في المدن الرئيسة (الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، وحاضرة الدمام).
وبين البرنامج أن إجمالي مساحات الأراضي المطورة من قبل ملاكها، والتي تحت التطوير، والأراضي المتداولة التي دخلت سوق المعروض العقاري تصل إلى 102 مليون م2، فيما تجاوزت المساحات المكتشفة من قبل البرنامج 155 مليون م2، وذلك تحقيقا لأهداف البرنامج بتوفير الأراضي السكنية المطورة داخل النطاق العمراني المحدد للمدن.
وكان برنامج الأراضي البيضاء أعلن الشهر الماضي بدء تطبيق المرحلة الثانية والتوسع في النطاق المستهدف لمدينة الرياض، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات النظامية اللازمة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة من الهيئات والأمانات واللجان، سعيا لتحقيق الأهداف الرئيسة الثلاثة للبرنامج، التي تشمل زيادة المعروض من الأراضي المطورة وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الاحتكار.
برنامج الأراضي البيضاء حتى نهاية 2021:
إصدار 8 آلاف فاتورة رسوم
المساحات المسجلة 500 مليون م2
المساحات المطورة 102 مليون م2
المساحات المكتشفة 155 مليون م2
صرف ملياري ريال من إيرادات الرسوم
دعم 80 مشروعا سكنيا في مختلف المدن
تمكين 185 ألف أسرة من خيارات سكنية
كانت هذه تفاصيل خبر مليارا ريال من إيرادات الأراضي البيضاء لتطوير 80 مشروعا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.