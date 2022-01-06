«البيئة» تسعى إلى توطين حرفة الزراعة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسعى وزارة البيئة والمياه والزراعة حاليا إلى توطين حرفة الزراعة عبر مشروع «دراسات بناء وتعزيز القدرات الوطنية لامتهان حرفة الزراعة»، من خلال تأهيل الشباب والشابات لامتهان هذه الحرفة وتصنيع المنتجات الزراعية وتسويقها في المملكة.

وأوضحت الوزارة خلال حفل تخريج 75 متدربا ومتدربة من رواد الزراعة، أن هذا المشروع يهدف إلى

توطين حرفة الزراعة، وتأهيل القدرات الوطنية لسوق العمل في مجال الإنتاج الزراعي والخدمات الزراعية وتصنيع وتسويق المنتجات الزراعية، إضافة إلى تنفيذ برنامج تدريبي علمي وعملي لامتهان حرفة الزراعة، مشيرة إلى أن التوطين يأتي عن طريق تحسين الأداء من خلال التدريب على برامج علمية وتوعوية تؤهلهم لسوق العمل في مجال الزراعة.

وقال المدير العام لفرع الوزارة في منطقة الرياض ماجد الفراج إن مدة التدريب تستغرق ثلاثة أشهر تشمل التدريب على المهارات السلوكية، وريادة الأعمال، والتخصص الذي تم اختياره، إضافة إلى التدريب العملي والميداني التطبيقي، مبينا أنه بعد اجتياز المتدرب للمدة التدريبية بنجاح، يحصل على شهادة معتمدة من وزارة البيئة والمياه والزراعة، إضافة إلى تقديم الدعم الفني للخريجين من خلال فريق مخصص للاستفسارات والإجابة عن تساؤلاتهم من قبل الخبراء.

وأفاد بأن هناك ميزات يحصل عليها الخريجون منها تسويقهم لدى الشركات والمؤسسات ذات العلاقة لتوفير الفرص الوظيفية لهم، من خلال عقد ورشة عمل في المنطقة، يتم من خلالها دعوة تلك الشركات والمؤسسات والخريجين، إضافة إلى تسجيلهم في الجمعيات التعاونية الزراعية في المنطقة للاستفادة من خدماتها.

هدف المشروع:

توطين حرفة الزراعة

تأهيل القدرات الوطنية لسوق العمل

دعم مجال الإنتاج الزراعي وتصنيع وتسويق المنتجات