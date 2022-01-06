المؤسسات السعودية لاعب مهم في تمويل القروض الخضراء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغت قيمة إصدارات الديون الخضراء المرتبطة بالاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 18.64 مليار دولار، مقارنة بـ 4.5 مليارات دولار في عام 2020، وفقا لبيانات جداول بلومبيرج لأسواق رأس المال.

وحققت الإصدارات نتائج قوية في النصف الأول 2021 (6.9 مليارات دولار)، وارتفع إجمالي الإصدارات 70% في النصف الثاني (11.74 مليار دولار)، لتسجل بذلك عاما قياسيا.

ولعبت المؤسسات السعودية دورا مهما في جهود تمويل القروض الخضراء المرتبطة بمبادرات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، كما تعزز مكانتها كمؤسسات مانحة لهذه القروض أو المشاركة فيها.

وتمكنت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من تجاوز معدل النمو العالمي في 2021، على الرغم من أن سوقها تمثل جزءا صغيرا من السوق الدولية، حيث ارتفع إجمالي الإصدارات العالمية من السندات والقروض الخضراء والمرتبطة بالاستدامة ليبلغ 1.62 تريليون دولار في عام 2021، مقارنة ب 765 مليار دولار في 2020.

وازداد حجم وكمية إصدارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2021 بفضل دخول مزيد من المشاركين إلى السوق والتزامهم التمويل المستدام، بمن فيهم بنك الرياض وبنك الكويت الوطني وبنك قطر الوطني، لينضموا إلى كل من بنك أبوظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني والبنك الوطني السعودي.

القروض تتجاوز السندات

وعلى عكس السنوات السابقة، تجاوزت إصدارات القروض الخضراء السندات الخضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في2021، حيث بلغت قيمة إصدارات القروض الخضراء المشتركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 6.95 مليارات دولار في عام 2021، بينما بلغت قيمة السندات الخضراء 1.6 مليار دولار.

وتشمل قائمة أبرز القروض الخضراء قرض شركة مصدر (100 مليون دولار) وشركة السعودية للكهرباء (500 مليون دولار) وحكومة مصر (1.5 مليار دولار) وتنمية البحر الأحمر (نحو 3.8 مليارات دولار). في مجال السندات الخضراء، شهد عام 2021 إطلاق بنك أبوظبي الأول ستة إصدارات للسندات الخضراء متعددة العملات بإجمالي بلغ 605 ملايين دولار.

قروض مرتبطة بالاستدامة

في الوقت ذاته، بلغ إجمالي القروض المرتبطة بالاستدامة 5.08 مليارات دولار في عام 2021، مع صفقات تجاوزت 500 مليون دولار، بما في ذلك بنك الخليج الدولي (625 مليون دولار)، والاتحاد (1.2 مليار دولار)، وبنك الإمارات دبي الوطني (1.75 مليار دولار). وبلغ إجمالي السندات المرتبطة بالاستدامة 5.01 مليارات دولار في عام 2021.

وكانت مساهمة قطاع التمويل الإسلامي في المنطقة بارزة في مجال التمويل الأخضر في2021، حيث أصدر البنك الإسلامي للتنمية صكوك استدامة بقيمة 2.5 مليار دولار في مارس 2021 لتمويل وإعادة تمويل مشاريع التنمية الخضراء والاجتماعية المؤهلة بموجب إطار التمويل المستدام.