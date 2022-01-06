منع دخول 1.8 مليون منتج مخالف لكفاءة الطاقة والسلامة

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وشملت المنتجات المخالفة والمعاد تصديرها خلال عام 2021 (الإنارة، والثلاجات، والمكيفات، والغسالات، والنشافات، والسخانات، والإطارات)، حيث أوضحت الهيئة أنها كلفت مستوردي هذه المنتجات بإعادة تصديرها إلى خارج المملكة.
وبلغ عدد منتجات الإنارة التي جرى منع دخولها (1،706،653) منتجا، فيما بلغت كمية «أجهزة التكييف، والغسالات، والنشافات، والثلاجات والسخانات» (49،423) منتجا، وبلغ مجموع «الإطارات» (105،881) إطارا، كانت جميعها مخالفة للمواصفات القياسية السعودية.
وتسعى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من خلال هذه الإجراءات المتخذة حيال المنتجات المخالفة لضمان دخول السلع المطابقة فقط للمواصفات القياسية المعتمدة، التي يأتي من أهمها السلع التي تستهلك قدرا كبيرا من الطاقة، وذلك من خلال عمل تكاملي وتنسيق متواصل مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة -كفاءة- ووزارة التجارة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
منع دخول منتجات مخالفة:
الفترة يناير ـ ديسمبر 2021
27 % نسبة الزيادة عن 2020
الإجمالي: 1,861,958 منتجا
تتوزع إلى:
1,706,653 منتج إنارة
49,423 جهاز تكييف وغسالات ونشافات وثلاجات وسخانات
105,881 إطارا
الجهات المشاركة:
- المركز السعودي لكفاءة الطاقة - كفاءة
- وزارة التجارة
- وزارة الصناعة والثروة المعدنية
- الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
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