المركزي السعودي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم افتراضيا ورشة عمل عن المالية الإسلامية لعام 2021م، وذلك ضمن سلسلة من الورش الربعية المتخصصة في المالية الإسلامية، الهادفة إلى مناقشة عدد من المواضيع ذات الصلة في صناعة المالية الإسلامية.

وشهدت الورشة مشاركة عدد من الخبراء والمهتمين في صناعة المالية الإسلامية، وتناولت عدة محاور في المالية الإسلامية والاقتصاد الإسلامي.

واشتملت الورشة على جلستين متتاليتين، نوقش في الجلسة الأولى «الاقتصاد الإسلامي وأهداف التنمية المستدامة»: مستويات الاستدامة وأهم الفروقات بينها، إضافة إلى أدوات الاستدامة في الاقتصاد الإسلامي وأهميتها. بينما تناولت الجلسة الثانية جانب «الصكوك وأنواعها ودورها في التنمية المستدامة»، وتطرق فيها إلى نشأة الصكوك وخصائصها ودورها في دعم التنمية المستدامة، والفرق بينها وبين الأصول الأخرى، إضافة إلى أبرز التطبيقات والتجارب الناجحة للصكوك على المستوى المحلي والدولي.