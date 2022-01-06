شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع 4 جنيهات فى التعاملات المسائية.. وعيار 21 يسجل 786 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب اليوم فى مصر الخميس 6 يناير 2022 تراجع 4 جنيهات بالتعاملات المسائية، حيث هبطت أسعار الذهب لجميع الأعيرة في التعاملات الفورية للذهب، مع استمرار تراجع سعر خام الذهب عالميا إلي مستويات دون 1790 دولار للأونصة، وهذا السعر قابل للتغير بسرعة نتيجة الأحداث الاقتصادية واستمرار التداول على المعدن الأصفر.

عيار 18 يسجل 674 جنيها للجرام.

عيار 21 يسجل 786 جنيها للجرام.

عيار 24 يسجل 898 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 6288 جنيها.

وشهدث أسعار الذهب أمس أيضا تراجع بنفس القيمة تقريباً، حوالي 3 جنيهات في سوق الصاغة لجميع الأعيرة المتداولة، لتنزل الأسعار إلي 793 جنيها لعيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، ثم تراجع جديد اليوم إلى مستوى 786 جنيها حتى هذه اللحظة، مع إمكانية تغير جديد في الأسعار خلال الساعات القادمة.

كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير غير مضاف اليها أسعار المصنعية التي تختلف من شركة إلي أخري ومن تاجر إلي آخر، كذلك يضاف علي الذهب عند شراءه الدمغة ورسوم تصل إلي تتراوح بين 7.5 إلي 8.5 جنيه في الجرام من عيار 21.