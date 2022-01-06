شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط بورصات الخليج بجلسة الخميس.. وعلى رأسها "دبى" بنسبة 0.91% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، على رأسها المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.91% خاسرًا 29.60 نقطة ليغلق عند مستوى 3195.69 نقطة، أعقبه المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.4% خاسرًا 7.14 نقطة ليغلق عند مستوى 1788.93 نقطة، يليه المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.2% خاسرًا 22.57 نقطة ليغلق عند مستوى 11430.51 نقطة، ثم المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.14% خاسرًا 11.87 نقطة ليغلق عند مستوى 8394.825 نقطة.





بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.2% خاسرًا 22.57 نقطة ليغلق عند مستوى 11430.51 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.05% رابحًا 265.71 نقطة ليغلق عند مستوى 25617.77 نقطة، وبلغ حجم التداول 142.6 مليون سهم بقيمة 5.2 مليار ريال.

وهبط 14 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.8، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 0.64%، يليه قطاع النقل بنسبة 0.61%، ثم قطاعي الرعاية الصحية وإنتاج الأغذية بنسبة 0.42%، 0.41%، على التوالي، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.32%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.28%، ثم قطاعي تجزئة السلع الكمالية والبنوك بنسبة 0.25%، فيما ارتفع قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.18%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.15%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.54%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.4%.

وقفز 108 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "اللجين" بنسبة 4.14%، ثم سهم "بروج للتأمين" بنسبة 3.38%، ثم سهم "أمانة للتأمين" بنسبة 3.08%، وتراجع 82 سهمًا على رأسها سهم "باتك" بنسبة 4.57%، ثم سهم "صدر" بنسبة 2.84%، ثم سهم "باعظيم" بنسبة 2.34%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 389.7 مليون ريال سعودي.





بورصة دبيكما تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.91% خاسرًا 29.60 نقطة ليغلق عند مستوى 3195.69 نقطة، وبلغ حجم التداول 138 مليون سهم محققة ما قيمته 282.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 3281 صفقة لعدد 30 سهمًا، وهبطت 7 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع بنسبة 1.32%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.13%، يليه قطاع العقارات بنسبة 1.11%، ثم قطاعي النقل والبنوك بنسبة 0.86%، 0.82%، على التوالي، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.75%، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.46%.

وقفزت 4 أسهم ببورصة دبي، بختام جلسة الخميس، على رأسها سهم بنك دبي التجاري بنسبة 8.04%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 3.36%، وتراجع 22 سهمًا على رأسها سهم شركة سوق دبي المالي بنسبة 3%، ثم سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 2.53%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 12.9 مليون ورقة بقيمة 63.9 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 1.2%.





بورصة أبو ظبيوهبط المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.14% خاسرًا 11.87 نقطة ليغلق عند مستوى 8394.825 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.534 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 227.8 مليون سهم بقيمة 1.4 مليار درهم عبر تنفيذ 6779 صفقة.

وتراجعت 4 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الخدمات بنسبة 1.01%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.41%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.38%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.1%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.17%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.61%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.44%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.23%.

وارتفع 15 سهمًا ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة رأس الخيمة للدواجن" بنسبة 14.61%، ثم سهم "شركة دار التمويل" بنسبة 5%، ثم سهم "شركة القدرة القابضة" بنسبة 3.12%، وتراجع 29 سهمًا على رأسها سهم "شركة أبو ظبي الوطنية للتكافل" بنسبة 9.9%، ثم سهم " شركة الصير المعدات والتوريدات البحرية" بنسبة 3.42%، ثم سهم "شركة الجرافات البحرية الوطنية" بنسبة 2.67%، فيما تصدر سهم "شركة الدار العقارية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 311.4 مليون درهم.





بورصة الكويتفيما تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.12% خاسرًا 8.65 نقطة ليغلق عند مستوى 7097.26 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.26% خاسرًا 20.42 نقطة ليغلق عند مستوى 7703.67 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.31% رابحًا 18.55 نقطة ليغلق عند مستوى 5917.78 نقطة، وصعد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.53% رابحًا 32.53 نقطة ليغلق عند مستوى 6171.23 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 341.1 مليون سهم بقيمة 71.4 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9496 صفقة، وهبطت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 8.56%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 0.74%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.54%، ثم قطاعي المنافع والمواد الأساسية بنسبة 0.44%، 0.43%، على التوالي، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.18%، ثم قطاعات الصناعة والخدمات المالية والتأمين بنسبة 0.04%، 0.03%، 0.02%، على التوالي، فيما ارتفع قطاعي العقار والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.7%، 0.43%، على التوالي.





بورصة البحرينوهبط المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.4% خاسرًا 7.14 نقطة ليغلق عند مستوى 1788.93 نقطة، وبلغ حجم التداول 974.2 ألف سهم بقيمة 197.4 ألف دينار بحريني، وتراجع ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة انخفاض 35.59% بضغوط هبوط أسهم مجموعة البركة المصرفية، البنك الأهلي المتحد، بنك السلام بنسبة 1.34%، 1.09%، 1.02%، على التوالي، وهبط سهمي إنوفست، شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 2.5%، 1%، على التوالي.

فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة نمو 4.62% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.17%.