أما أسعار الذهب فى السعودية، فسجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 216.80 ريال سعودى.

وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.76 ريال سعودى.

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار العملات العربية والأجنبية فى السعودية أمام الريال السعودى الخميس 6-1-2022، وسجل 1 دولار أمريكى 3.76 ريال سعودى، كما سجل سعر 1 يورو 4.24 ريال سعودى، وسجل 1 جنيه مصرى 0.24 ريال سعودى، ودولار أسترالى 2.69 ريال سعودى.

شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات اليوم الخميس 6-1-2022 فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية