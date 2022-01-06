انطلاق معرض إيجى بلاست الأحد القادم بمشاركة 340 شركة محلية ودولية

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القاهرة - سامية سيد - خالد أبو المكارم: لأول مرة تخصيص مساحة للشركات متناهية الصغر بدعم من التصديري للصناعات الكيماوية

تفتتح نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة الدورة الثامنة عشر من معرض ايجى بلاست بمركز مصر للمعارض الدولية، يوم الأحد القادم ولمدة أربعة أيام (9-12 يناير).

قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة ان ایجی بلاست معرض وطنى خالص للشركات المصرية المصنعة والمصدرة لمختلف قطاعات صناعة ‏البلاستيك والبتروكيماويات‏، مشيرا إلي أنه لأول مرة يتم تخصيص مساحة للشركات متناهية الصغر تحت رعاية ودعم المجلس ‏التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة وذلك لتأهيلهم لعمليات التصدير الخارجي ‏ودمجهم داخل القطاع.

أوضح أبو المكارم أن المعرض يستضيف ما يزيد عن 22 ألف زائر و340 شركة عارضة محلية ودولية (70 شركة محليه مصنعة ومصدرة و270 شركة اجنبية من 9 دول تضم كل من تركيا والهند والصين والسعودية والامارات وفيتنام وسويسرا والمانيا وقطر)

أضاف أن المعرض يضم صالتي عرض بمساحة إجمالية 20000 متر ، وان القطاعات المشاركة هي قطاع صناعة البلاستيك والبتروكيماويات ومنها على سبيل ‏المثال الخامات، الماستر باتش، الخيوط والأدوات الصناعية، الماكينات، البلاستيكات ‏الهندسية، مواسير وخراطيم ومستلزماتها، مستلزمات الري والزراعة، الأدوات ‏الصحية ومستلزماتها، أدوات منزلية ومكتبية، التعبئة والتغليف، عبوات وحاويات، ‏لعب الأطفال، تدوير اللدائن

أكد أبو المكارم نجاح المعرض فى جذب العديد من الشركات المحليه والعالميه وكذلك رجال الاعمال المهتمين بقطاع صناعه البلاستيك والبتروكيماويات، لما يتيح لهم من فرصاً تجارية هائلة، مشيرا إلي بأنه يعد المكان الانسب للالتقاء برجال الصناعه والاقتصاد المهتمين بقطاع صناعه البلاستيك والبتروكيماويات المصريه والذي شهد نمواً هائلا خلال الحقبه الأخيرة مما جعل القطاع يعمل بمثابه القاطرة للقطاع الصناعي المصري بجميع قطاعاته ليس هذا فحسب بل وضع القطاع على رأس أكثر القطاعات نموا وربحيه وجذباً للاستثمارات وأيضا كأكثر القطاعات بحجم الصادرات.

قال إنه يتزامن مع انطلاق معرض ايجي بلاست انطلاق "بلاستيكس" والذى يستعرض الفرص الكبيرة التي يزخر بها قطاع المواد البلاستيكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يستقطب نُخبة من الخبراء المتخصصين لاستكشاف الفرص الجديدة للاستثمار والأعمال في القطاع .