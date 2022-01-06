شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار البيض فى الأسواق عند مستوى 48 جنيها للكرتونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، استقرار أسعار الدواجن والبيض حيث سجل البيض ثبات عند مستويات أمس حيث تسجل كرتونة البيض مستويات 48 جنيه لكرتونة البيض الأبيض و56 جنيها لكرتونة البيض البلدي، و49 جنيه بيض أحمر، ويصل المستهلك بسعر يبدأ من 51 جنيها حسب الأنواع.

وأشار فى تصريحات خاصة، إلى أن عن أسعار الدواجن البيضاء خلال تداولات المزارع اليوم تتراوح بين 25 إلى 26 جنيها للكيلو، ويصل المستهلك بسعر يبدأ من 30 جنيها، ويختلف من منطقة إلى أخرى.

تفاصيل أسعار الدواجن بكافة أنواعها:

سعر كليو الفراخ الأبيض 26 جنيها،سعر الساسو 36 جنيهاكتكوت أبيض من 4.5-4.75 جنيهكتكوت ساسو من 3-3.25 جنيهأمهات بيضاء 19 جنيها