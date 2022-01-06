شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الأسمنت والحديد فى الأسواق اليوم.. تحرك طفيف فى الأسمنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار الأسمنت حوالى 50 جنيه ليكون أقل سعر للطن 925 جنيها تسليم أرض المصنع، ويصل السعر للمستهلك بسعر يبدأ من 1100 جنيها إلى 1160 جنيه، وفق رئيس شعبة مواد البناء أحمد الزينى.

واستقرت أسعار الحديد عند مصانع الدرفلة ليسجل سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع مستويات 14 جنيها ويصل المستهلك بسعر يبدأ من 14300 ألف

جنيه، بحسب تجار فى سوق مواد البناء

وفيما يتعلق بسعر طن الحديد فى مصانع الدورة المتكاملة يسجل حوالى 14900 جنيه، ويصل المستهلك بسعر يبدأ من 15200 جنيه، وقد يختلف هذا السعر من محافظة إلى أخرى.

وتم إعلان تعديلات ضوابط رخص الصناعات الثقيلة المطروحة للمستثمرين، والتى شهدت إضافة منتجات جديدة للبنود الواردة فى القرار 47 لسنة 2020، والخاص بالضوابط وإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة على المستثمرين، لتشهد إضافة 4 قطاعات إنتاجية جديدة منها بلاطات الصلب والبيليت ولفائف الصاج المسحوبة على الساخن وكتل الصلب السبائكى.