شكرا لقرائتكم خبر عن الاستهلاك المحلى من البوتاجاز يرتفع إلى 287 ألف طن فى أكتوبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت معدلات الاستهلاك المحلى من البوتاجاز ارتفاعا طفيفا خلال الفترة الأخيرة وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغ إجمالي الاستهلاك المحلى نحو 287 ألف طن فى شهر أكتوبر الماضى، مرتفعا من 283.3 ألف طن فى شهر أكتوبر عام 2020، بزيادة بلغت 4.3 ألف طن.

وجاء ارتفاع الاستهلاك المحلى من البوتاجاز، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بالتزامن مع ارتفاع معدلات الانتاج المحلى من البوتاجاز والتي بلغت نحو 142.7 ألف طن فى شهر أكتوبر الماضى، بينما كان معدل الانتاج 140.6 ألف طن فى شهر أكتوبر عام 2020، بزيادة طفيفة بلغت 2.1 ألف طن.

وقالت بيانات جهاز الاحصاء، إن معدلات الاستيراد البوتاجاز شهدت ارتفاعا طفيفا خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث بلغ إجمالي حجم الواردات من البوتاجاز نحو 179 ألف طن، مقابل 161 ألف طن خلال نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 18 ألف طن.

وكان إجمالى الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى قد سجل نحو 3841 ألف طن، مقابل 3965 ألف طن فى شهر أكتوبر عام 2020، بتراجع بلغ نحو 124 ألف طن، بينما شهد الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعى ارتفاعا فى شهر سبتمبر الماضى، حيث ارتفع الاستهلاك إلى 4 ملايين و192 ألف طن، بينما كان 4 ملايين و111 ألف طن فى شهر سبتمبر عام 2020، بزيادة بلغت 81 ألف طن، وسجل حجم الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية الأخرى نحو مليوني و546 ألف طن فى شهر سبتمبر الماضى، مقابل مليونى و76 ألف طن فى نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 470 ألف طن.

وارتفع حجم الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعى فى شهر أكتوبر الماضي بشكل ملحوظ، حيث سجل إجمالي الإنتاج نحو 4484 ألف طن، مرتفعا من 3830 ألف طن في شهر أكتوبر عام 2020، بزيادة بلغت نحو 654 ألف طن، فيما تراجع إنتاج الخام والمكثفات في المقابل، حيث بلغ نحو 2383 ألف طن في شهر أكتوبر الماضي، مقابل 2485 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بفارق بلغ 102 ألف طن.