شكرا لقرائتكم خبر عن الصناعات الهندسية: استغلال أراضى الشركات فى النشاط الصناعى الخيار الأفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد العديد من شركات قطاع الأعمال العام تحويل نشاط أراضى المصانع من النشاط الصناعى إلى النشاط السكنى والعقاري والتجارى، مما أتاح مساحات هائلة؛ لبناء مساكن متنوعة سواء إسكان اجتماعى أو إسكان اقتصادي.

وحول رؤيته لأراضى شركة الحديد والصلب "تحت التصفية" أشار المهندس خالد الفقى، عضو مجلس إدارة القابضة للصناعات المعدنية رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية، إن أراضى شركة الحديد والصلب جاهزة للأنشطة الصناعية، وبالتالى لا تحتاج لإعادة ترفيق مجددا حال اختيارها لبناء مصانع جديدة، لافتا أن الاستفادة منها صناعى أكثر فائدة ،خاصة أن تحويل أى قطعة أرض لنشاط صناعى يتكلف كثيرا.

أضاف لـ"الخليج 365" إن الأراضى الصناعية محدودة، لكن كل الأراضى متاحة لبناء مساكن عليها، وبالتالى من المهم استغلال أراضى المصانع فى أنشطة صناعية جديدة‬، لإنها لن تحتاج إلى تكاليف إضافية لاقامة المصانع، وهو ما ينطبق علي ارض شركة الحديد والصلب وأيضا أرض شركة النصر لصناعة الكوك، والتى يمكن بالفعل الاستفادة منها فى تطوير المصانع القائمة أو حتى في اضافة أنشطة صناعية جديدة.

أكد أن الصناعة وحدها كفيلة بتحقيق معدلات نمو عالية، والأهم إن الصناعة قادرة على استيعاب مئات الالاف من الشباب ، وتوفير وطائف وفرص عمل لهم، وهو ما يتسق مع رؤية الدولة، ويتسق مع خطة زيادة الصادرات، لافتا أن الصادرات لا يمكن الوصول بها ل100 مليار دولار بدون بناء مصانع جديدة.