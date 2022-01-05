44 ألف صفقة عقارية الكترونية بقيمة 5.2 مليارات خلال 2021

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفع عدد صفقات الإفراغ العقاري الالكتروني إلى 44 ألف صفقة بقيمة 5.2 مليارات ريال خلال 2021.

وأوضحت وزارة العدل أمس، أنها أصدرت ملفا تعريفيا بخدمة الإفراغ العقاري الالكتروني، فصلت فيه متطلبات الخدمة وما يشترط على البائع والمشتري، إضافة إلى إرشادات عامة حثت المستفيدين على الالتزام بها لإتمام العملية بكل يسر وسهولة خلال 60 دقيقة، موضحة أن عمليات الإفراع تقدم من خلال بوابة ناجز الالكترونية Najiz.sa عبر خدمة الإفراغ العقاري الالكتروني ept.moj.gov.sa، مشيرة إلى رفع الحد الأعلى لقيمة العقارات التي يرغب ملاكها بإفراغها الكترونيا من 3 ملايين ريال إلى 20 مليون ريال.

وأفادت بأن الإفراغ العقاري متاح على مدار الساعة، وفق خطوات بسيطة وميسرة، تتيح للبائع والمشتري إكمال إجراءات الإفراغ، والاتفاق على تفاصيل المبايعة بشكل آلي دون الحاجة لاعتماد من كاتب عدل أو موثق، إضافة إلى إتاحتها لخدمة التحقق من ملكية الحسابات البنكية، والتحقق من دفع ضريبة التصرفات العقارية.

وأكدت استمرارها في تعزيز التقنية، وتوفير أفضل الحلول الرقمية المبتكرة لخدمة المستفيدين، وتيسير الإجراءات عليهم، وذلك في ظل عملها على مجموعة من المبادرات التطويرية والإصلاحات التي رفعت كفاءة التوثيق والأمن العقاري.

يذكر أن وزارة العدل حددت مجموعة من الضوابط لخدمة الإفراغ العقاري الالكتروني، تتمثل في ألا تزيد مساحة العقار على 10,000 م2، وأن الحد الأعلى لقيمة الصفقة 20 مليون ريال، إضافة إلى أن الخدمة متاحة للسعوديين من خلال 20 بنكا محليا وأجنبيا.