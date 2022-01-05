شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع بدعم من تراجع الدولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بدعم من تراجع الدولار وانحسار المخاوف بشأن المتحور أوميكرون السريع الانتشار ومع تحول التركيز إلى التضخم قبيل نشر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لشهر ديسمبر كانون الأول.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المئة إلى 1823.70 دولار للأوقية (الأونصة) الساعة 1655 بتوقيت جرينتش.

وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.57 بالمئة إلى 1825 دولارا للأوقية.

وانخفض مؤشر الدولار 0.3 بالمئة، وهو ما يجعل المعدن النفيس أكثر جاذبية للمستثمرين الحائزين لعملات أخرى.

وتترقب الأسواق تفاصيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي التي ستصدر الساعة 1900 بتوقيت جرينتش اليوم وقد تلقي الضوء على خطة البنك المركزي الأمريكي لرفع الفائدة وتخفيف إجراءات التحفيز التي كانت الجائحة دافعا إلى اتخاذها.