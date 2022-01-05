تعاون بين الصناعات العسكرية والمواصفات بأنشطة التقييس

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وقع المذكرة محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي، ومحافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي، وذلك في مقر الهيئة العامة للصناعات العسكرية، بحضور عدد من المسؤولين التنفيذيين في الجهتين.
واشتملت المذكرة على التعاون في آليات وإجراءات ولوائح العمل الخاصة بالمواصفات القياسية واللوائح الفنية وإجراءات تقويم المطابقة، والتعاون في تخطيط الهياكل التنظيمية وتبادل الدروس المستفادة، ووضع آليات منح الشهادات وبرامج التدريب، والتعاون في آلية تشكيل الفرق الفنية لإعداد المواصفات، إضافة إلى التعاون في عمليات البحث والتطوير الخاصة بالمعايير والمواصفات، ومجال إعداد ومراجعة وتحديث المواصفات القياسية واللوائح الفنية، ودراسة مشاريع المواصفات القياسية الدولية.
وتأتي هذه المذكرة حرصا من الجهتين على الارتقاء بجودة المشاريع والخدمات التي تمس الصالح العام، بما يحقق التكامل والتنسيق المستمر بينهما، لاسيما في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة، الأمر الذي سيسهم في تعزيز استقلالية المملكة الاستراتيجية ورفع جاهزيتها العسكرية والأمنية وتعزيز مكتسبات ومرتكزات الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة.
المذكرة تضمنت التعاون في:
- لوائح العمل الخاصة بالمواصفات وإجراءات تقويم المطابقة
- تخطيط الهياكل التنظيمية وتبادل الدروس المستفادة
- وضع آليات منح الشهادات وبرامج التدريب
- آلية تشكيل الفرق الفنية لإعداد المواصفات
- عمليات البحث والتطوير الخاصة بالمعايير والمواصفات
- إعداد ومراجعة وتحديث المواصفات القياسية واللوائح الفنية
- دراسة مشاريع المواصفات القياسية الدولية
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