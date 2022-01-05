شكرا لقرائتكم خبر «الخريف» تشغل مشروع سقيا زمزم بقيمة 195.8 مليونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عقد تشغيل وصيانة مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم لجميع أجزائه، في العاصمة المقدسة مكة المكرمة، مع شركة المياه الوطنية، وذلك بقيمة بلغت 195.85 مليون ريال.

وأوضحت الشركة في بيان على «تداول»، أنها ستقوم بإدارة وتشغيل وصيانة جميع مرافق مياه بئر زمزم ومصنع التشكيل ومصنع التعبئة ومركز التوزيع، وذلك لمدة 60 شهرا، لافتة إلى أنه لا توجد أطراف ذات علاقة في العقد.

وتوقعت الشركة أن ينعكس الأثر المالي للمشروع في الربع الأول من عام 2022، مشيرة إلى أنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص في حينه، وخاصة بعد استلام النسخة النهائية من العقد، وذلك بعد توقيعه من جميع الأطراف المعنية.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي تماشيا واستكمالا للخطة الاستراتيجية للشركة ومواكبة أهدافها وأهداف رؤية المملكة 2030 في تعزيز التطور في جميع قطاعات المياه، وعليه فازت الشركة بهذه المنافسة، وذلك بعد تقديمها أفضل العروض الفنية والمالية.

عقد تشغيل وصيانة مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم







قيمة العقد 195,850,000.00 ريال



مدة العقد 60 شهرا



يشمل إدارة وتشغيل وصيانة: