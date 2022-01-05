شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى القطاعات الأكثر صعودا بالبورصة المصرية بجلسة الأربعاء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع 14 قطاعًا على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.33%، أعقبه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.05%، يليه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.01%، وصعد قطاع البنوك بنسبة 0.95%، وقفزت قطاعات العقارات والسياحة والترفيه والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.68%، 0.63%، 0.6%، على التوالي، وزاد قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.57%.

كما ارتفع قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.32%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.15%، يليه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.13%، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.12%، وأخيرًا قطاعي المقاولات والإنشاءات الهندسية والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.08%، فيما تراجعت 3 قطاعات وهم الطاقة والخدمات المساندة، الخدمات التعليمية، مواد البناء بنسبة 0.8%، 0.64%، 0.07%، على التوالي.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي نحو 5.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 776.853 مليار جنيه.