شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: حادث طريق الدائرى الأوسطى لا يخص سيارات نقل المواد البترولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بوزارة البترول، أن الحادث الذى على وقع بطريق الاتوستراد عند الدائري الاوسطي 15 مايو لا يخص سيارات نقل المواد البترولية التابعة لشركات قطاع البترول، وإنما هى سيارة نقل بضائع والحريق حدث نتيجة انقلاب السيارة وتناثر السولار من تنك التموين الخاص بها مما أدى إلى حدوث الاشتعال.

وتباشر جهات التحقيق تحقيقاتها مع السائق المتسبب فى حادث تصادم 11 سيارة ملاكى ونقل وأجرة بنفق الدائرى الأوسطى أسفل محور الأوتوستراد بدائرة قسم شرطة 15 مايو، ويدعى" ياسر.ع" 51 سائقا من المنصورة، وسيتم التحقيق معه فى الواقعة وكشف ملابساتها.

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغا بوقوع حادث مرورى بنفق الأوسطى تقاطع محور الأوتوستراد، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين اصطدام 11 سيارة وهى "سيارتى نقل ثقيل و7 سيارات ملاكى وسيارتى ميكروباص"، نتيجة للسرعة الزائدة من تريلا، ونتج عنها وفاة شخص وإصابة 3 آخرين ونقلوا إلى المستشفى، كما نتج عن الحادث اشتعال النيران في 4 سيارات، وتمت عملية الإخماد، وقامت إدارة المرور بغلق النفق بالكامل وإجراء تحويلة مرورية لحين إزالة حطام الحادث.