شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة توعية للطلاب من ذوى الهمم لزيارة عدد من الأماكن السياحية والأثرية بالفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي رحلة توعوية لمجموعة من الطلاب من ذوى الهمم وذلك بالتعاون والتنسيق مع إحدى المدارس بالجيزة لزيارة عدد من الأماكن السياحية والأثرية بمحافظة الفيوم، ما يأتي فى إطار حرص الوزارة على رفع الوعى السياحى والأثرى لدى كافة فئات المجتمع وخاصة لدى الأطفال وربطهم بالموروث الثقافى والحضارى لبلدهم والعمل على تعزيز ودعم أخلاقيات السياحة لديهم.

ومن جانبها، أشارت إيمان محمود رئيس الإدارة المركزية للسياحة الداخلية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار مبادرة "اعرف بلدك" التي أطلقتها الوزارة خلال شهر ديسمبر 2020 لتنشيط السياحة الداخلية ورفع الوعى السياحي والأثري للمواطنين وإثراء معارفهم وتجاربهم بما تتمتع به بلدهم من مقومات سياحية وأثرية.

وأضافت أن الطلاب قاموا خلال هذه الرحلة بزيارة متحف كوم أوشيم، ومنطقة كرانيس الأثرية، كما قاموا بزيارة قرية تونس الشهيرة، لافتة إلى أن الطلاب أعربوا خلال هذه الرحلة عن سعادتهم وإعجابهم بالأماكن التي قاموا بزيارتها، كما حرصوا على التقاط الصور التذكارية خلال الزيارة.