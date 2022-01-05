ارتفاع في أسعار الذهب اليوم بمصر مع بداية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفعت أسعار الذهب مع بداية التعاملات في مصر اليوم الأربعاء، حيث زاد الجرام 3 جنيهات، مقارنة بمستواه أمس، بسبب صعود المعدن عالمياً.

ونقل موقع "مصراوي" عن نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية، قوله إن حركة الذهب بالسوق المحلي تشهد تذبذباً بين صعود وهبوط منذ بداية الشهر الجاري.

وقال نجيب إن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية، على الرغم من اقتراب أعياد الميلاد.

وتراجعت مبيعات الذهب خلال الربع الأخير من العام الجاري، خاصة مع بداية العام الدراسي، بحسب إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات لمصراوي في وقت سابق.

كما توقع هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، تحرك مبيعات السوق خلال إجازة النصف الأول من العام الدراسي.

ونشر الموقع قائمة بأسعار الذهب اليوم الأربعاء، وهي كالتالي:

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 529 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 681 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 794 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 907 جنيهات للجرام.

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 6352 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

وصعد سعر الذهب عالميًا في الساعات الأولى من بداية تعاملات جلسة الأربعاء، ليبلغ 1815 دولارا للأوقية، بزيادة طفيفه قدرها 0.05%، في الساعة 8:40 صباحا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.