شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 795 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في التعاملات الصباحية بالسوق المصري 3 جنيهات قبل قليل، عقب ارتفاع أسعار الذهب في البورصات العالمية إلي مستويات 1820 دولار مقابل 1808 دولار بختام التعاملات أمس.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 سجل 908.5 جنيهات.

عيار 21 سجل 795 جنيها.

عيار 18 سجل 681.5 جنيه.

الجنيه الذهب 6360 جنيها.

أونصة الذهب 1820 دولارا.

أسعار الذهب هذا الأسبوع

أسعار الذهب في السوق المصري شهدت فى منتصف الأسبوع تراجعا ملحوظا بحوالي 8 جنيهات، إذ تراجع سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر من 798 إلي 790 جنيها للجرام وفق سعر الإغلاق لكن السوق تعافي بشكل ملحوظ أمس و واليوم.

وصعدت الأسعار لمستويات 795 جنيها أسعار الذهب في عام 2021 شهدت تراجعا في البورصات العالمية بما قيمته 100 دولار في الفترة من يناير إلى ديسمبر 2021، وتراجعت أونصة الذهب 1898 في يناير إلى 1797 دولارا.

وهبط الذهب في مصر حوالي 30 جنيها في كافة الأعيرة المتداولة في سوق الصاغة سعر الذهب بدأنا التداول عليه مطلع 2021 عند 830 جنيها للجرام ومع نهاية العام كانت الأسعار تقريبًا تسجل 798 جنيها للجرام بتراجع 32 جنيهات في العيار الرئيسي 21، وكان سبب هبوط المعدن هو الإعلان عن ارتفاع مرتقب في الفائدة، وهو ما يقلص من فرص الذهب.