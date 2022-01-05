شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى يعتمد إطلاق البوابة الإلكترونية لإدارة حسابات محفظة الهاتف المحمول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد البنك المركزي المصري إطلاق البوابة الإلكترونية لإدارة حسابات محفظة الهاتف المحمول، وذلك بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والتي يستطيع من خلالها المواطن إجراء استعلام عن أي محفظة إلكترونية مسجلة برقم هاتفه المحمول وكذا إلغاء الاشتراك في المحفظة مجاناً ودون الحاجة لزيارة الفرع تمهيداً لتغيير مقدم الخدمة.

وصرح رامي أبو النجا – نائب محافظ البنك المركزي بأن إنشاء البوابة الإلكترونية جاء في ضوء حرص البنك المركزي المصري على توفير المزيد من الخدمات المالية الرقمية الإلكترونية التي تتسم بالسهولة والمرونة لتناسب جميع أطياف المجتمع، وبما يدعم جهود الدولة ومؤسساتها المختلفة في تحقيق الشمول المالي والتحول نحو مجتمع رقمي أقل اعتماداً على النقد، وذلك في إطار تنفيذ رؤية وقرارات المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويمثل إطلاق بوابة إدارة حسابات محفظة الهاتف المحمول الإلكترونية إضافة جديدة لخصائص ومزايا منظومة الدفع الوطنية "ميزة " التي تديرها شركة بنوك مصر، كما سيكون لها مردودًا إيجابيًا على سوق خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول بشكل خاص والمدفوعات الإلكترونية والرقمية بصفة عامة.

ومن جانبها أوضحت أماني شمس الدين وكيل أول محافظ البنك المركزي لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع، أن البوابة الجديدة تعد استكمالًا للخدمات المختلفة المقدمة من خلال محفظة الهاتف المحمول، والتي تتسم بالسهولة والسرعة والأمان، فالآن أصبح بإمكان المواطن الدخول بواسطة هاتفه المحمول أو أي جهاز كمبيوتر مزود بالإنترنت، على البوابة الإلكترونية الخاصة بالخدمة للاستعلام عن وجود محفظة إلكترونية مسجلة برقم هاتفه من عدمه، وكل ذلك يتم بطريقة سهلة ولحظية.

كما يستطيع المواطن الحصول على بيانات مقدم الخدمة الذي تتبعه المحفظة، بالإضافة إلى إمكانية قيامه بإلغاء تسجيل المحفظة بالكامل في ثوان معدودة بطريقة إلكترونية، حال رغبته في تغيير مقدم الخدمة بآخر، دون الحاجة للرجوع إلى أو زيارة فرع مقدم الخدمة السابق، بما يساهم في تبسيط الإجراءات وتوفير وقت وجهد العملاء، وكل ذلك مجاناً دون تحمل المواطن أي رسوم أو مصاريف.

ومن جانبه صرح المهندس إيهاب نصر وكيل المحافظ المساعد بقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع، أن خدمة محفظة الهاتف المحمول قد شهدت تطورًا كبيرًا سواءً من حيث تنوع الخدمات المقدمة أو معدلات الاستخدام، حيث ارتفع عدد حساباتها إلى 25 مليون محفظة إلكترونية محققة نمواً بنسبة 27% خلال العام الحالي مقارنة بعام 2020، وأجرت هذه المحافظ نحو 227 مليون معاملة خلال 2021 بنسبة نمو تقترب من الـ 100% مقارنة بالعام السابق، وبلغت قيمة تلك المعاملات 233 مليار جنيه مصري خلال عام 2021، بنسبة نمو تتخطي الـ 160% مقارنة بعام 2020.