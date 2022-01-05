الاقتصاد

القابضة للغزل والنسيج: العام الجارى سيشهد باكورة إنتاج المصانع الجديدة

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القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر بقطاع الغزل والنسيج ، إن العام الجارى سيشهد باكورة إنتاج شركات الغزل والنسيج ، ولا سيما فى ظل الانتهاء من قرض تمويل ماكينات  الغزل بـ540 مليون يورو ، حيث سيتم  استيرادها من سويسرا وإيطاليا والمانيا.

 

أضافت المصادر  ل" الخليج 365" أنه يتم متابعة تنفيذ الانشاءات بصورة  يومية ، فى مصانع المحلة وكفر الدوار ودمياط ، للانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المحددة للانتهاء منها والبدء فى تركيب الماكينات الجديدة .

 

وأشارت المصادر ، إنه من المتوقع التوسع فى عمليات تدريب العاملين المختارين للمصانع الجديدة الفترة المقبلة ، لافتة إن الايام المقبلة ستشهد قفزات كبيرة لانجاز مشروعات العزل والنسيج والملابس بالاستعانة بخبرات محلية وعالمية.

 

وكانت وزارة قطاع الاعمال العام أعلنت ان العلامة الجديدة للمنتجات المصرية ستحمل اسم " نيت" وهو اسم مستمد من التاريخ الفرعونى المصرى.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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