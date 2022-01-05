شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز أكتوبر الجديدة: تنفيذ 47 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعى بالمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أنه تم الانتهاء من تنفيذ حوالى 47 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، كما تم تسليم حوالى 28 ألف وحدة سكنية للحاجزين حتى الآن، بجانب الانتهاء من تنفيذ 177 عمارة سكنية تضم 4236 وحدة سكنية لمتوسطى الدخل نموذج "سكن مصر" يتخللها 36 وحدة إدارية و12 وحدة تجارية لتوفير الخدمات للحاجزين بالمشروع.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 13 مدرسة ما بين تعليم أساسى وثانوى بالقطاعات المختلفة، ومنها منطقة الـ800 فدان والمنطقة السادسة إبنى بيتك، بالإضافة لمدرسة سكن مصر، وتم تشغيل 7 مدارس منها، وجارٍ تنفيذ 3 مدارس أخرى وتشمل: مدرسة بقطاع د بمنطقة الـ800 فدان ومدرستين بمشروع إسكان غرب المطار.

وأشار رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل 5 ملاعب رياضية بمناطق مختلفة، ومركز شباب ابنى بيتك 6، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ مركز شباب قطاع د بمنطقة الـ800 فدان على مساحة 15 ألف متر مربع، ويضم 3 ملاعب خماسية وحمامى سباحة ومبنى اجتماعيا، كما تم الانتهاء من تنفيذ المجمع الشرطى بالمدينة ويضم ( مبنى قسم الشرطة - مبنى الحماية المدنية - مبنى السجل المدنى)، وجارٍ التنسيق لتسليمه للجهات المعنية.

كما أكد رئيس الجهاز، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 5 حضانات وتسليمهم لوزارة التضامن الاجتماعى والتى قامت بدورها بتشغيل حضانة قطاع أ وحضانة قطاع د بمنطقة الـ800 فدان، وجارٍ تنفيذ 4 حضانات أخرى بمناطق المدينة المختلفة، كما تم الانتهاء من تنفيذ 5 وحدات صحية، وتم تجهيز وتأثيث وحدة صحية بقطاع أ بمنطقة الـ800 فدان، وجارٍ تنفيذ وحدتين صحيتين بمشروع إسكان غرب المطار.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه تم زراعة وتشجير المسطحات الخضراء المخططة بالمدينة بالإضافة إلى أنه تم تشجير الطرق والمحاور الرئيسية بمنطقتى الـ800 فدان ومنطقة مشروع سكن مصر والتى شملت زراعة ما يقرب من 350 ألف متر مسطح مساحات خضراء، بالإضافة لزراعة نحو 20 ألف شجرة.