شكرا لقرائتكم خبر عن "المصرية للأوراق المالية": قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية أمام البرلمان قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد ماهر رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، أن قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية سيكون أمام مجلس النواب خلال أسابيع قليلة، قائلاً: "اليوم راجعنا الصياغة النهائية وبعض الأمور الفنية".

وأوضح رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، خلال برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on، أن المحاسبة على المحفظة المالية للمستثمر وفقا لقانون ضريبة الأرباح الرأسمالية ستكون في نهاية 2022 وبالتالي هناك فرصة لتطبيق القانون.

وتابع: "التقينا رئيس الوزراء 4 مرات لمناقشة تعديل وتطبيق قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية.. وكان لينا بعض الطلبات الفنية في آخر لحظة لصالح المستثمرين".

ورداً على سؤال الحديدي: اتكلمتوا مع رئيس الوزراء على حدوث مفاجآت في أثناء التداول في البورصة؟.. ليرد ماهر قائلاً: "السوق أصبح ضعيفا وهشا، وكل ما السوق زاد كل ما هتكون هذه العمليات غير مؤثرة".

وحول موعد طرح بنك القاهرة في البورصة، تساءلت الحديدي: "هيكون إمتى من وإحنا صغيرين ومش عارفة مش بيطرح ليه.. هل هناك المزيد من الطروحات الحكومية؟.. ليرد: "سنشهد تحركا إيجابيا من الحكومة قريبا".

وأوضح أنه لا توجد مشكلة سيولة في طروحات الحكومة بالبورصة، وكل ما كانت الطروحات كبيرة جذبت مستثمرين أكثر.