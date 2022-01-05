شكرا لقرائتكم خبر عن صعود قطاعات البورصة المصرية خلال جلسة الثلاثاء باستثناء هبوط "السيارات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، باستثناء هبوط الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.29%، وتصدر القطاعات المرتفعة الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 3.17%، أعقبه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 2.83%، يليه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 2.1%، وصعد قطاعي الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والترفيه بنسبة 1.4%، 1.3%، على التولي، وقفز قطاع البنوك بنسبة 1.23%، وزاد قطاع العقارات بنسبة 1.18%.

كما ارتفع قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 1.05%، أعقبه قطاع الخدمات والنقل والشحن بنسبة 0.81%، يليه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.79%، وصعد قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.77%، وزاد قطاع مواد البناء بنسبة 0.6%، وقفز قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.37%، ثم قطاعي الأغذية والمشروبات والتبغ والموارد الأساسية بنسبة 0.2%، 0.18%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.1%.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وربح رأس المال السوقي 4.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 771.761 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 422.8 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 43.7 ألف عملية لعدد 190 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.88% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.41%، والعرب على 8.71% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 29.74% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.25%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 27.5 مليون جنيه، 1.8 مليون جنيه، 16.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 426.5 ألف جنيه، 470.4 ألف جنيه، 45.1 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.72%، ليغلق عند مستوى 11982 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 2153 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 14303 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 4733 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 2301 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 3362 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 4269 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 1142 نقطة.

وصعدت أسهم 100 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 42 شركة، ولم تتغير مستويات 48 شركة.