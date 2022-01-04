14 % عائد استثمارات «حصانة» خلال 2021

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت شركة حصانة الاستثمارية «حصانة»، الذراع الاستثمارية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عائدا سنويا تجاوز 14% خلال عام 2021 على محفظة استثمارات المؤسسة؛ مستفيدة من التوزيع الاستراتيجي طويل الأجل للمحفظة وأداء الأسواق.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة حصانة سعد الفضلي أنه على الرغم من العائد السنوي المميز للعام الماضي 2021م الذي يتجاوز 14%، إلا أن فترة القياس لمدة 12 شهرا فقط تعد قصيرة لتقييم الأداء العام، وقد يكون الانطباع غير دقيق، حيث إن الاستراتيجية الاستثمارية لحصانة هي استراتيجية طويلة الأجل بسبب طبيعة التزامات المؤسسة طويلة المدى، مبينا أن عوائد الاستثمار للفترات الثلاث والخمس سنوات تجاوزت 12% و 9% على التوالي، وهي عوائد جيدة مقارنة بالمؤشرات العالمية وكذلك المؤسسات العالمية المشابهة.

وأشار الفضلي إلى تطلع «حصانة» للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 عن طريق الاستفادة من برامجها الاقتصادية، مثل برامج التخصيص والاستثمار في البنية التحتية، مؤكدا أن الشركة استثمرت خلال العام الماضي مع أرامكو السعودية في صفقة تأجير وإعادة استئجار بقيمة 15.5 مليار دولار تشمل شبكة خطوط أنابيب الغاز التابعة لها، وذلك في ائتلاف مع شركة «بلاك روك»

وفيما يتعلق بعملية دمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وأثر ذلك على شركة حصانة الاستثمارية، أكد الفضلي أن هذا القرار سيسهم -بإذن الله- في توحيد الجهود ورفع كفاءة الأداء، بما في ذلك خفض تكاليف ورسوم إدارة الاستثمار ورفع العوائد، حيث تم -ولله الحمد- الانتهاء من دمج فريق الاستثمار في شركة «الرائدة» مع فريق الاستثمار في «حصانة»، مما زاد من تنوع وكفاءة فريق الاستثمار.