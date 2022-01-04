شكرا لقرائتكم خبر تخصيص 10 أسهم للمكتتب الفرد في «جاهز» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكانت فترة اكتتاب المكتتبين الأفراد، بدأت 23 ديسمبر، وانتهت في 26 ديسمبر 2021، باكتتابهم في كامل الأسهم المخصصة لهذه الشريحة والبالغة 272,786 سهما بنسبة 14.4% من إجمالي الأسهم المطروحة وبسعر 850 ريالا للسهم الواحد.
وقالت الشركة في بيان لها إن عدد المشاركين الأفراد بلغ 3160 مستثمرا، فيما بلغت نسبة تغطية المكتتبين الأفراد 588.90%، وبلغت القيمة الإجمالية لطلبات المستثمرين المؤهلين الأفراد 1.36 مليار ريال، وتم تخصيص 10 أسهم كحد أدنى لكل فرد.
تفاصيل تغطية اكتتاب المستثمرين الأفراد:
- عدد المشاركين: 3160
- الأسهم المطروحة: 272,786
- سعر الطرح: 850 ريالا للسهم
- نسبة التغطية: 588.90%
- القيمة الإجمالية لطلبات المستثمرين: 1,365,465,500 ريال
- التخصيص 10 أسهم كحد أدنى لكل فرد
كانت هذه تفاصيل خبر تخصيص 10 أسهم للمكتتب الفرد في «جاهز» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.