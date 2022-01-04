شكرا لقرائتكم خبر تخصيص 10 أسهم للمكتتب الفرد في «جاهز» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية، المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب ومدير الاكتتاب ومدير الاستقرار السعري لشركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات «جاهز»، عن إتمام عملية الطرح لفئة المستثمرين المؤهلين الأفراد بمعدل تغطية بلغ 588.90%، وتم تخصيص 10 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب مشمول في طلب الاكتتاب، بينما سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناء على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها.

وكانت فترة اكتتاب المكتتبين الأفراد، بدأت 23 ديسمبر، وانتهت في 26 ديسمبر 2021، باكتتابهم في كامل الأسهم المخصصة لهذه الشريحة والبالغة 272,786 سهما بنسبة 14.4% من إجمالي الأسهم المطروحة وبسعر 850 ريالا للسهم الواحد.

وقالت الشركة في بيان لها إن عدد المشاركين الأفراد بلغ 3160 مستثمرا، فيما بلغت نسبة تغطية المكتتبين الأفراد 588.90%، وبلغت القيمة الإجمالية لطلبات المستثمرين المؤهلين الأفراد 1.36 مليار ريال، وتم تخصيص 10 أسهم كحد أدنى لكل فرد.

تفاصيل تغطية اكتتاب المستثمرين الأفراد:

