شكرا لقرائتكم خبر صرف 69.5 مليونا لـ2348 مزارعا توقفوا عن زراعة الأعلاف الخضراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة صرف دفعة من مبالغ التعويض المادي لـ2348 مزارعا، بمبلغ إجمالي 69.5 مليون ريال للمزارعين، ممن توقفوا عن زراعة الأعلاف الخضراء، أو قلصوا مساحاتهم.

وأوضح مدير عام مشروع إيقاف الأعلاف الخضراء بوزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس محمد العبداللطيف، أنه سيتم تسليم شيكات بأسماء المزارعين المستحقين، في المقر القديم لوزارة البيئة والمياه والزراعة «طريق الملك عبدالعزيز»، وفق تنظيم ميسر وسريع يتيح للمزارع استلام الشيك في مدة لا تتجاوز 5 دقائق، مشيرا إلى أن مدة الصرف تستمر حتى انتهاء تسليم جميع الشيكات، ويشمل المزارعين في جميع مناطق الرف الرسوبي بالمملكة.

وبين العبداللطيف أن قرار صرف التعويض المادي شمل المزارعين الذين التزموا بقرار مجلس الوزراء رقم 66 بتاريخ 25 / 2 / 1437هـ، القاضي بإيقاف زراعة الأعلاف الخضراء في مدة لا تتجاوز 3 أعوام، وقدر التعويض المالي للمزارعين بـ4000 ريال عن كل هكتار، بموجب ما ورد في البندين «خامسا وسادسا» من ضوابط تطبيق قرار مجلس الوزراء المشار إليه، وذلك للمحافظة على الموارد المائية للمياه الجوفية غير المتجددة، والتي تستهلك زراعة الأعلاف كمية كبيرة منها، مع ضمان دعم صغار المزارعين وتنميتهم واستمرارهم في النشاط الزراعي.

تعويض مزارعي الأعلاف الخضراء

