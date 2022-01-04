استثمار 2.7 مليار لتطوير وتشغيل مسار مول بمكة

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وتنص الاتفاقية التي وقعها الرئيس التنفيذي لشركة أم القرى للتنمية والإعمار ياسر أبوعتيق، ورئيس مجلس إدارة شركة هامات القابضة المهندس صالح الحبيب، على تطوير منشآت ومرافق مسار مول، وإيجاد العديد من الفرص الوظيفية المباشرة وغير المباشرة.
ومن المقرر أن يتم تطوير «مسار مول» على أرض مساحتها 71 ألف متر مربع، ويوفر مساحات تسوق تزيد عن 130 ألف متر مربع، مناسبة لمختلف النشاطات، فيما يتميز المول بموقعه الاستراتيجي على المدخل الغربي لوجهة «مسار» مقابل محطة قطار الحرمين، ما يمنح رواده سهولة الوصول عن طريق الدائري الثالث وطريقي الملك عبدالعزيز الشمالي والجنوبي، ويمتاز بالعديد من المواصفات والتجهيزات المتقدمة، التي تعكس قيمة استثنائية للاستثمار، وترسي آفاقا فريدة في صناعة التسوق والترفيه في المملكة.
وتعد وجهة «مسار» وجهة عصرية ذات رؤية تنموية واستثمارية، وستشكل عند انتهائها معلما عصريا متعدد الإمكانات والمميزات، وستسهم في تعزيز جودة حياة الإنسان من أهالي مكة وضيوفها، وستقدم منظومة متكاملة متنوعة تستقطب الاستثمار في عدد من القطاعات الأساسية، مدعومة بجودة مرافقها وخدماتها؛ لتجعل مكة المكرمة وجهة جاذبة ومحركة للاستثمار طويل المدى.
مسار مول
- حجم الاستثمار 2.7 مليار
- انتهاء العمل عام 2026
- مساحة الأرض 71 ألف م 2
- مساحات تسوق 130 ألف م 2
- الموقع المدخل الغربي لوجهة «مسار » مقابل محطة قطار الحرمين
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